Министр финансов РФ заявил, что на "спецоперацию" в Украине нужны огромные финансовые ресурсы

Министр финансов РФ заявил, что на "спецоперацию" в Украине нужны огромные финансовые ресурсы

Силуанов отметил, что в этом году было отменено бюджетное правило: все нефтегазовые доходы направляются на расходы.

Проведение " военной спецоперации " в Украине нуждается в огромных финансовых ресурсах.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на лекции в финансовом университете, передает российский "Интерфакс".

Силуанов отметил, что в этом году было отменено бюджетное правило: все нефтегазовые доходы направляются на расходы.

"На пенсионное обеспечение, огромные средства - 600 млрд в этом году, в следующем году один триллион, в последующем такие же объемы. Деньги на проведение спецоперации, огромные ресурсы тоже нужны. Деньги на поддержку экономики тоже нужны гражданам, общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, - 8 трлн рублей. Огромные средства. Эти ресурсы нам нужны, чтобы поддержать экономику, поддержать наших граждан", - сказал министр.

Как сообщал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, война в Украине может продолжаться до зимы.

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