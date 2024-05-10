Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Министр Малюська назвал, сколько заключенных можно отправить на фронт

Министр Малюська назвал, сколько заключенных можно отправить на фронт

Министр юстиции Украины Денис Малюська / Фото: Facebook/Денис Малюська

В частности, чиновник так высказался о гипотетической мобилизации убийц: "А зачем человек идет на войну, если не убивать?"

Министр юстиции Денис Малюська выступает за широкое привлечение к участию в боевых действиях мужчин призывного возраста, заключенных или судимых. По его словам, Украина способна мобилизовать 10-20 тыс. таких мужчин.

Об этом министр рассказал в интервью "BBC News Украина".

В Украине переполнены тюрьмы

Малюська сообщил о большой проблеме в Украине – в государстве уже давно переполнены тюрьмы и СИЗО.

"У нас переполнены учреждения исполнения наказаний, в частности следственные изоляторы, свободных мест давно нет практически нигде. А в больших городах огромное переполнение. Поэтому это большая проблема. Не в последнюю очередь я очень агитирую за мобилизацию заключенных и осужденных из-за того, чтобы в в том числе не нарушать нормативы по количеству людей на определенную площадь”, – рассказал Малюська.

Отвечая на вопрос, он сказал, что, безусловно, выступает за более широкое привлечение этой категории людей для участия в боевых действиях.

"Мне кажется, что в каждом конкретном случае следует определять, полезен ли тот или иной боец для наших Вооруженных сил, и именно им определять, кто им подходит и кто нет", – добавил глава Миньюста.

Читайте главные новости дня:

Стоит ли мобилизовать убийц

Он также ответил, могут ли быть привлечены в ВСУ все осужденные – в независимости, сексуальные маньяки или серийные убийцы:

"Но (осужденные) за убийство двух и более, например – если мы эту категорию берем: а зачем человек идет на войну, если не убивать?"

Малюська продолжил и указал, что осужденные пожизненно убийцы – это, как правило, люди, совершившие преступление в очень юном возрасте, 18-19 лет.

"Мозг еще не сформирован, психика нестабильна. И после десятков лет в тюрьме – сейчас психологический портрет человека не имеет ничего общего с человеком, убившим в 18-19 лет. Это подтвердит любой психолог", – убеждает министр.

Сколько заключенных можно мобилизовать

По оценкам Малюськи, Украина способна привлечь в армию 10-20 тыс. заключенных или с судимостями мужчин призывного возраста.

"Десять-двадцать тысяч. Точно не больше. Но опять же, вопрос в подходах. Я говорю – цифры абсолютно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария количество будет разное", – уточнил министр юстиции.

Напомним, 8 мая Верховная Рада окончательно приняла законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных. В парламенте также объяснили, какие осужденные и заключенные подлежат мобилизации, а какие нет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Из тюрьмы – на военную службу! Парламентарии дали разрешение на мобилизацию заключенных

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Мобилизация в Украине 2024
Следующая публикация