Министр Малюська назвал, сколько заключенных можно отправить на фронт

В частности, чиновник так высказался о гипотетической мобилизации убийц: "А зачем человек идет на войну, если не убивать?"

Министр юстиции Денис Малюська выступает за широкое привлечение к участию в боевых действиях мужчин призывного возраста, заключенных или судимых. По его словам, Украина способна мобилизовать 10-20 тыс. таких мужчин.

Об этом министр рассказал в интервью "BBC News Украина".

В Украине переполнены тюрьмы

Малюська сообщил о большой проблеме в Украине – в государстве уже давно переполнены тюрьмы и СИЗО.

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"У нас переполнены учреждения исполнения наказаний, в частности следственные изоляторы, свободных мест давно нет практически нигде. А в больших городах огромное переполнение. Поэтому это большая проблема. Не в последнюю очередь я очень агитирую за мобилизацию заключенных и осужденных из-за того, чтобы в в том числе не нарушать нормативы по количеству людей на определенную площадь”, – рассказал Малюська.

Отвечая на вопрос, он сказал, что, безусловно, выступает за более широкое привлечение этой категории людей для участия в боевых действиях.

"Мне кажется, что в каждом конкретном случае следует определять, полезен ли тот или иной боец для наших Вооруженных сил, и именно им определять, кто им подходит и кто нет", – добавил глава Миньюста.

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Стоит ли мобилизовать убийц

Он также ответил, могут ли быть привлечены в ВСУ все осужденные – в независимости, сексуальные маньяки или серийные убийцы:

"Но (осужденные) за убийство двух и более, например – если мы эту категорию берем: а зачем человек идет на войну, если не убивать?"

Малюська продолжил и указал, что осужденные пожизненно убийцы – это, как правило, люди, совершившие преступление в очень юном возрасте, 18-19 лет.

"Мозг еще не сформирован, психика нестабильна. И после десятков лет в тюрьме – сейчас психологический портрет человека не имеет ничего общего с человеком, убившим в 18-19 лет. Это подтвердит любой психолог", – убеждает министр.

Сколько заключенных можно мобилизовать

По оценкам Малюськи, Украина способна привлечь в армию 10-20 тыс. заключенных или с судимостями мужчин призывного возраста.

"Десять-двадцать тысяч. Точно не больше. Но опять же, вопрос в подходах. Я говорю – цифры абсолютно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария количество будет разное", – уточнил министр юстиции.

Напомним, 8 мая Верховная Рада окончательно приняла законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных. В парламенте также объяснили, какие осужденные и заключенные подлежат мобилизации, а какие нет.

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