Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Министр обороны Армении провел телефонный разговор со своим коллегой из РФ Шойгу: о чем говорили

Дата публикации
Просмотры
513
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Министр обороны Армении провел телефонный разговор со своим коллегой из РФ Шойгу: о чем говорили

Фото: mil.am/hy

После возобновления обстрелов в Нагорном Карабахе министр обороны Армении Сурен Папикян провел телефонный разговор со своим коллегой из РФ Шойгу.

Минобороны Армении Сурен Папикян после возобновления обстрелов в Нагорном Карабахе провел телефонную беседу с министром обороны РФ Шойгу.

Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Армении.

Как стало известно, Сурен Папикян рассказал Шойгу о сложившейся ситуации в Нагорном Карабахе. Он назвал это "широкомасштабной азербайджанской агрессией относительно суверенной территории Республики Армения".

"Суреном Папикяном и Сергеем Шойгу были достигнуты договоренности сделать необходимые шаги для стабилизации ситуации", — подчеркнули в пресс-службе минобороны Армении.

Отметим, что Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении конфликта в ночь на 13 сентября. Вопросы Нагорного Карабаха страны пытаются решить десятилетия.

Напомним, что Армения обратится в Россию для применения договора об ОДКБ из-за обстрелов из Азербайджана.

Читайте также:

Сколько денег нужно иметь, чтобы долго жить - генетик Александр Коляда

Сколько денег нужно иметь, чтобы долго жить - генетик Александр Коляда

Похожие темы:

Следующая публикация