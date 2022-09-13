Министр обороны Армении провел телефонный разговор со своим коллегой из РФ Шойгу: о чем говорили

После возобновления обстрелов в Нагорном Карабахе министр обороны Армении Сурен Папикян провел телефонный разговор со своим коллегой из РФ Шойгу.

Минобороны Армении Сурен Папикян после возобновления обстрелов в Нагорном Карабахе провел телефонную беседу с министром обороны РФ Шойгу.

Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Армении.

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Как стало известно, Сурен Папикян рассказал Шойгу о сложившейся ситуации в Нагорном Карабахе. Он назвал это "широкомасштабной азербайджанской агрессией относительно суверенной территории Республики Армения".

"Суреном Папикяном и Сергеем Шойгу были достигнуты договоренности сделать необходимые шаги для стабилизации ситуации", — подчеркнули в пресс-службе минобороны Армении.

Отметим, что Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении конфликта в ночь на 13 сентября. Вопросы Нагорного Карабаха страны пытаются решить десятилетия.

Напомним, что Армения обратится в Россию для применения договора об ОДКБ из-за обстрелов из Азербайджана.

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