Министр обороны Армении провел телефонный разговор со своим коллегой из РФ Шойгу: о чем говорили

После возобновления обстрелов в Нагорном Карабахе министр обороны Армении Сурен Папикян провел телефонный разговор со своим коллегой из РФ Шойгу.
Минобороны Армении Сурен Папикян после возобновления обстрелов в Нагорном Карабахе провел телефонную беседу с министром обороны РФ Шойгу.
Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Армении.
Как стало известно, Сурен Папикян рассказал Шойгу о сложившейся ситуации в Нагорном Карабахе. Он назвал это "широкомасштабной азербайджанской агрессией относительно суверенной территории Республики Армения".
"Суреном Папикяном и Сергеем Шойгу были достигнуты договоренности сделать необходимые шаги для стабилизации ситуации", — подчеркнули в пресс-службе минобороны Армении.
Отметим, что Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении конфликта в ночь на 13 сентября. Вопросы Нагорного Карабаха страны пытаются решить десятилетия.
Напомним, что Армения обратится в Россию для применения договора об ОДКБ из-за обстрелов из Азербайджана.
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