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Министр обороны Беларуси не сдержал слово офицера: Резников прокомментировал возможное наступление

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Министр обороны Беларуси не сдержал слово офицера: Резников прокомментировал возможное наступление

Фото: Минобороны Беларуси

Силы обороны Украины готовы к тому, что РФ может использовать территорию Беларуси для повторного нападения.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что глава военного ведомства Беларуси Виктор Хренин перед началом полномасштабного вторжения РФ не сдержал свое слово офицера, пообещав не способствовать российской агрессии.

Об этом он сказал в интервью в эфире общенационального телемарафона.

“Министр Беларуси давал мне слово офицера и он его не сдержал. Россияне совершили нападение с территории Беларуси, без использования вооруженных сил этой страны, по крайней мере, официально”, — напомнил Резников.

Поэтому теперь, по словам министра, украинская разведка, а также разведки стран-партнеров, особенно граничащих с Беларусью, внимательно наблюдают за происходящим на границах и, в частности, в глубине этой страны.

“Мы понимаем, что в планах Кремля стратегически – уничтожение всей украинской государственности, захват столицы и всех территорий, а затем, возможно, ведение каких-то переговоров с Западом о разделе, как они думают, остатков Украины. Поэтому, конечно, белорусское направление может быть использовано ими как стратегическое для нападения. Но мы не расслабляемся. Мы готовы к этому. Внимательно смотрим и будем понимать, когда этот риск станет более угрожающим”, — заверил Резников.

Напомним, в Беларусь продолжают прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации в рамках развертывания совместной региональной группировки войск.

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Дата публикации
Просмотры
5273
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