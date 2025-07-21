Россия может повторить "донбасский сценарий" в странах НАТО – Минобороны Бельгии

Министр обороны Бельгии Тео Франкен / © Рустем Умеров

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Россия не решится на полномасштабное вторжение в страны НАТО, но может прибегнуть к гибридному сценарию по образцу событий на Донбассе 2014 года.

Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью "Телеграфу".

Он подчеркнул, что Бельгия как центр принятия решений в Европе находится под усиленным давлением, в частности, наблюдается активность в Северном море и увеличение киберугроз, связанных с Россией.

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"Имеем много киберугроз. Фиксируется также активность в Северном море. Но мы очень бдительны. Видим большую активность со стороны России - и это логично, ведь мы являемся дипломатической столицей мира", - заявил Франкен.

Комментируя дискуссии о возможной атаке РФ на страны Альянса в ближайшие годы, министр отметил, что не ожидает прямого военного наступления. По его словам, Россия может использовать уже знакомые тактики: спровоцировать "восстание" среди русскоязычного населения в одной из стран НАТО, а затем - оправдать вмешательство "защитой своих".

"Они не начнут с полномасштабного вторжения. Это будет нечто вроде Донбасса — появляются "зеленые человечки", якобы сами вышедшие на защиту русскоязычные активисты. Условно говоря, могут захватить город в Эстонии и заявить: это — Россия", — пояснил Франкен.

По его мнению, такой сценарий более вероятен, чем классическое наступление армии РФ, поскольку Кремль подразумевает риск прямого поражения в войне против НАТО.

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Кроме того, министр обороны Бельгии ответил, когда Украина получит F-16.