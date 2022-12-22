Министр обороны Британии назвал потери оккупантов и высмеял Черноморский флот РФ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что боеспособность российской оккупационной армии за 10 месяцев войны против Украины снизилась на 50%.

Об этом говорится на сайте Минобороны Великобритании.

Уоллес озвучил приблизительные потери захватчиков, а это: более 100 тысяч российских военных убитыми, ранеными или дезертирами. Также, по его данным, в Украине было ликвидировано более 4500 единиц бронетехники, более 140 вертолетов и сотни артиллерийских установок.

Министр обороны Британии считает, что Россия потеряла 50% боеспособных сухопутных войск. Он убежден, что "концепция российской батальонной тактической группы, которая уже десять лет гордится своей военной доктриной, не выдержала сопротивления Украины".

Также Бен Уоллес высмеял Черноморский флот, назвав его "флотилией береговой обороны".

"А хваленый Черноморский флот России — это немного больше, чем флотилия береговой обороны", — поиронизировал министр обороны Британии.

Воллес отметил, что из-за удара по штабу российских наемников ЧВК "Вагнера" в Луганской области, россияне потеряли много захватчиков. Также он заметил, что российская авиация уже не столь активно задействуется, как это было в марте.

Напомним, ранее Бен Уоллес сообщал, что из-за поражения российской оккупационной армии Путин может уволить начальника Генштаба РФ Герасимова.

Война России против Украины

Российский диктатор Владимир Путин 24 февраля заявил о проведении так называемой "специальной военной операции на территории Украины". Целью войны он назвал "денацификацию и демилитаризацию и защиту народа Донбасса".

Путин обратился к ВСУ с требованием капитулировать, он заявил, что защитники Украины "давали присягу народу, а не хунте" и призвал военных сложить оружие и уходить "домой". Однако Силы обороны с первых дней защищают Украину, уничтожая оккупационную армию. По состоянию на 22 декабря армия РФ потеряла на войне против Украины 100 400 оккупантов, 283 самолета, 267 вертолетов и более 3 тысяч танков.

22 декабря диктатор Путин заявил, что цель войны изменилась, теперь он хочет "не растягивать боевые действия".

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