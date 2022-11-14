Министр обороны Британии считает, что Россия пока не собирается сдаваться

Россия может использовать больше "пушечного мяса", чтобы попытаться остановить украинские войска

Россия все еще не собирается сдаваться в военной агрессии против Украины, несмотря на то, что украинские войска продвигаются вперед.

Такое мнение выразил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире Times Radiо.

Уоллес заявил, что продвижение на фронтах, которого уже добилась Украина, это не большой шаг, но направление движения фронта определяют украинцы.

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Министр отметил, что украинцы освободили единственный областной центр, который удалось захватить россиянам с начала войны, это серьезное поражение для Москвы.

При этом Уоллес не исключил, что теперь российское командование может использовать больше "пушечного мяса", чтобы попытаться затормозить украинское продвижение.

"Никто не недооценивает Россию. Россия далека от того, чтобы сдаться", – резюмировал он.

Напомним, ранее британский министр обороны Бен Уоллес назвал бегство оккупационных войск из Херсона "еще одним стратегическим провалом России".

Кроме того, мы ранее информировали, что министры обороны трех стран требуют не давить на Украину касательно переговоров с РФ.

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