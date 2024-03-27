Министр обороны Эстонии высказался о войсках НАТО в Украине и оружии для ВСУ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур прокомментировал так называемые "красные линии" – когда некоторые государства-партнеры Украины до сих пор испытывают определенные опасения относительно того, давать ли то или иное вооружение. По его словам, это политический вопрос.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

"Я считаю, что это больше политический вопрос, чем практический. И "красные линии" — больше для внутреннего использования. Путин говорил: "Когда вы сделаете то или иное, это "красная линия". Окей, спасибо за "красные линии". К примеру, ракеты большой дальности — их предоставили Украине, и ничего не произошло. Люди должны понять, что в войне нет "красных линий". Единственная – это свобода и независимость, которую вы можете потерять", – отметил он.

Комментируя вопрос о возможности введения войск НАТО в Украину, Ханно Певкур отметил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона в основном касались не сухопутных войск, а "сапог на земле".

"Это, по его определению, касалось обучения, обслуживания техники и т.п., а не отправки на передовую. Я считаю, что это общее понимание в Европе, что мы должны помогать Украине, чем можем. Но генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг очень четко сказал, что Альянс не воюет с Россией", – пояснил министр обороны Эстонии.

Напомним, в Эстонии назвали, на что надеется Путин.

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