Министр обороны Франции озвучил, когда Украина получит танки AMX-10 RC

Однако Франция пока не будет поставлять Украине танки Leclerc.
В конце следующей недели Франция передаст Украине легкие колесные танки AMX-10 RC.
Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien.
"Тренировки уже заканчиваются, эта бронетехника будет доставлена с конца следующей недели", – сказал министр.
На вопрос о количестве бронемашин Леккорню не ответил, сказав, что он не хочет "давать ни одной стратегической для России информации".
Напомним, в январе стало известно, что Франция передаст Украине легкие колесные танки AMX-10 RC и БТР Bastion.
Недавно Эммануэль Макрон сообщил, что Франция также прорабатывает вопросы поставок Украине танков Leclerc.
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