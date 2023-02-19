Министр обороны Франции озвучил, когда Украина получит танки AMX-10 RC

Однако Франция пока не будет поставлять Украине танки Leclerc.

В конце следующей недели Франция передаст Украине легкие колесные танки AMX-10 RC.

Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien.

"Тренировки уже заканчиваются, эта бронетехника будет доставлена с конца следующей недели", – сказал министр.

На вопрос о количестве бронемашин Леккорню не ответил, сказав, что он не хочет "давать ни одной стратегической для России информации".

Напомним, в январе стало известно, что Франция передаст Украине легкие колесные танки AMX-10 RC и БТР Bastion.

Недавно Эммануэль Макрон сообщил, что Франция также прорабатывает вопросы поставок Украине танков Leclerc.

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