Министр обороны Германии Писториус призвал партнеров поставлять Украине больше танков

Борис Писториус подчеркнул, что некоторые страны не спешат с отправкой танков Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник, 20 февраля, во время визита в Мунстер, где учат украинских военных, подчеркнул, что поприветствовал бы решение других западных стран поставлять Украине больше танков Leopard немецкого производства.

Об этом пишет DW.

"Если другие страны осуществят поставки танков, я буду приветствовать это, особенно в плане моделей Leopard 2A6", — сказал министр.

Министр обороны Германии подчеркнул, что часть стран, ранее обвинявших ФРГ в блокировании поставок танков Украине, теперь сами не спешат это делать.

Он также отметил, что Германия продолжит обучать украинских военных управлять танками Leopard.

"Мы проводим обучение всех, на кого поступает запрос от Украины, всех, кого мы можем научить в пределах наших возможностей. Поэтому мы эти возможности расширяем", – отметил Писториус.

Относительно ситуации с поставками танков Leopard 2A6 Нидерландами, министр в очередной раз подчеркнул, что "нидерландцы не имеют танков Leopard 2A6". Нидерланды только арендуют указанные машины.

"У них есть только танки в нашей дивизии, в совместной бригаде, и об их поставках речь не идет. Запросов на тему того, чтобы предоставить (Украине — ред.) эти танки, не было", — заявил Писториус и добавил, что отдельно обсуждал эту тему с министершей обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен в Брюсселе.

Поставка танков Leopard Украине

В конце прошлого месяца канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин и его союзники быстро создадут для Украины два батальона боевых танков.

Борис Писториус отметил, что Германия и Португалия являются единственными двумя странами, которые обязались отправить в Украину Leopard 2A6: 14 танков пообещало правительство в Берлине и три – Португалия.

Португалия готова отправить в Украину три боевых танка Leopard 2 A6 в марте 2023-го.

Польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава планирует передать Украине Leopard 2 в течение одного-двух месяцев. В течение этого срока планируют отправить и танки PT-91.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в Вооруженных силах Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут немецкие танки Leopard 2.

Германия рассчитывает передать Украине танки Leopard 2A6 в последнюю неделю марта.

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