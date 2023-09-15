Министр обороны Германии сделал заявление о передаче Украине ракет Taurus

По его словам, для принятия решения может потребоваться несколько недель.

Германия может принять решение о передаче украинским вооруженным силам крылатых ракет Taurus в течение одной-двух недель.

Об этом заявил немецкий министр обороны Борис Писториус на первой "Вестфальской мирной конференции", сообщает Tagesschau.

"Если пройдет неделя или две, пока решение будет принято, то так и будет", — сказал он глава Минобороны ФРГ.

По его словам, это не означает никаких сомнений со стороны федерального правительства.

"Федеративная Республика Германия должна быть осмотрительной, даже если это трудно понять нашим украинским друзьям. Германия должна взвешивать последствия каждого своего шага", — подчеркнул Писториус.

Немецкий политик замечает, что крылатые ракеты достигают большей дальности, чем любое другое доставляемое оружие. Кроме того, такое вооружение очень сложный промышленный продукт: "Мы не говорим о программировании кофемашины".

Как сообщалось, издание BILD сообщило о том, что канцлер Германии Олаф Шольц затягивает поставки Украине ракет Taurus. Якобы он беспокоится, что украинские войска начнут применять это вооружение для ударов по территории РФ.

В Бундестаге также подтвердили, что единственный человек, который блокирует решение передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, — это Шольц. По словам руководителя комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнессы Штрак-Циммерман, пока канцлер "ждет", в "Украине гибнут люди".

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