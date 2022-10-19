Министр обороны и лидер оппозиции Израиля выступили против военной помощи Украине

В Израиле министр обороны Бенни Ганц и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху выразили нежелание менять политику страны касательно военной помощи Украине.

Об этом пишет The Times of Israel.

"Мы не продаем оружие Украине", – сказал Ганц.

Однако он подчеркнул, что Израиль будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху заявил, что высоко оценивает "рассудительный" подход коалиционного правительства к войне в Украине, подчеркнув принятие Израилем беженцев и другие гуманитарные инициативы.

"Что касается оружия, всегда существует вероятность — и это случалось снова и снова — что оружие, которое мы поставляем на одном поле боя, окажется в руках иранцев и будет использовано против нас", — добавил лидер оппозиции.

Также он заявил о своей обеспокоенности тем, что полномасштабное вторжение России может стать потенциально всемирным ядерным конфликтом.

Помощь Израиля Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Израиль воздерживался от предоставления военной помощи Киеву.

Ранее Киев просил Израиль поставить системы противовоздушной обороны, учитывая успех израильского "Железного купола", а также дальнобойные зенитные ракетные комплексы "Барак-8". Однако Израиль пока отказался от этого, не желая "провоцировать Россию".

Президент Владимир Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии помощи Украине, сказав, что "ошеломлен" этим.

Однако недавно издание The New York Times сообщало, что Израиль стал помогать Украине сражаться с иранскими дронами. Израильская сторона предоставляет Украине базовые данные разведки об иранских беспилотниках.

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай выступил за предоставление Украине военной помощи.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что предоставление Израилем военной помощи Украине разрушит все отношения с Россией.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 18 октября заявил, что Украина будет официально просить Израиль о передаче систем ПВО.

Позже израильское издание сообщило, что министр обороны Израиля отказался общаться с украинским министром Резниковым после предупреждения из Москвы.

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