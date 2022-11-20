Министр обороны Новой Зеландии впервые посетил Украину и встретился с Резниковым: о чем говорили

Министр обороны Новой Зеландии в Киеве почтил память погибших украинских защитников и провел переговоры с Алексеем Резниковым.

Министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре впервые прибыл в Украину. В Киеве он встретился с Министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Об этом сообщает пресс-служба МО Украины.

Главы Минобороны во время встречи обсудили подготовку военнослужащих Вооруженных Сил Украины и помощь Новой Зеландии в разминировании освобожденных территорий.

"Я благодарен делегации и лично вам за четкую позицию касательно поддержки Украины, а также за активное участие в подготовке украинских военнослужащих", – отметил Алексей Резников.

Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере по усилению возможностей сил обороны Украины.

"Визит в Киев является сильным сигналом того, что Новая Зеландия поддерживает народ Украины и что наша поддержка украинских оборонных усилий против незаконного вторжения России непоколебима. Я снова подтвердил решительную поддержку Новой Зеландией территориальной целостности Украины и ее народа и подтверждаю наше неизменное однозначное осуждение", – заявил Хенаре.

Поддержка Новой Зеландии Украины в борьбе с российской агрессией

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Новая Зеландия в целом ввела санкции против более 1200 российских физических и юридических лиц.

Так, в апреле правительство Новой Зеландии объявило о внедрении налога 35% на весь импорт из России и распространении существующих экспортных запретов на промышленную продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности. О введении санкций заявили после того, как стало известно о зверствах российских оккупантов в Буче на Киевщине.

Новая Зеландия также запретила въезд Путину, Лаврову и другим чиновникам из РФ и Белоруссии.

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