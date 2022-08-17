Министр обороны объяснил, кого из мужчин прежде всего призывают в армию

Вооруженные силы Украины сейчас не нуждаются в увеличении темпов мобилизации.
В ряды ВСУ прежде всего призывают конкретных специалистов.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью "Голосу Америки".
По его словам, темпы и объемы мобилизации устанавливает Генеральный штаб ВСУ, учитывая потребности на фронте и потери. Впрочем, как он уточнил, в армию мобилизуют конкретных специалистов, например, операторов беспилотников, связистов, артиллеристов и т.д.
"Именно Генштаб четко знает, на каком направлении, в какой разновидности сил или войск нужно замещение, или отвести бригаду на восстановление боеспособности и вместо нее ввести резерв", — пояснил министр.
По его словам, также нужны специалисты, которые оперативно овладеют средствами и вооружением "натовских" стандартов, поступающих украинской армии.
Следует отметить, что военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 3 месяца.
Напомним, в Сухопутных войсках объяснили, как дальше будет происходить мобилизация в Украине.
Как сообщалось, адвокаты объяснили, могут ли мобилизовать в армию человека без опыта.
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