Министр обороны Польши ответил, могут ли войска страны появиться в Украине

По мнению польского министра, лучшей гарантией мира станут масштабные инвестиции американских и европейских компаний в экономику Украины.

В Министерстве обороны Польши не видит сценария, при котором польские военные могли участвовать в миротворческой миссии в Украине.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает "Голос Америки".

"Трудно представить себе такой сценарий, мы к нему не готовимся", – сказал он в интервью.

По мнению польского министра, лучшей гарантией мира станут масштабные инвестиции американских и европейских компаний в экономику Украины. Он также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Украину как страну с большим потенциалом природных ресурсов.

Вице-премьер подчеркнул, что размещение польских войск на территории Украины не является оптимальным решением ни для какой страны, граничащей с Россией.

Напомним, что Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею отправки миротворцев в Украину в случае прекращения огня. Однако Германия и ряд других государств выступают против.