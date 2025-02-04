Министр обороны Польши ответил, могут ли войска страны появиться в Украине

По мнению польского министра, лучшей гарантией мира станут масштабные инвестиции американских и европейских компаний в экономику Украины.
В Министерстве обороны Польши не видит сценария, при котором польские военные могли участвовать в миротворческой миссии в Украине.
Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает "Голос Америки".
"Трудно представить себе такой сценарий, мы к нему не готовимся", – сказал он в интервью.
По мнению польского министра, лучшей гарантией мира станут масштабные инвестиции американских и европейских компаний в экономику Украины. Он также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Украину как страну с большим потенциалом природных ресурсов.
Вице-премьер подчеркнул, что размещение польских войск на территории Украины не является оптимальным решением ни для какой страны, граничащей с Россией.
Напомним, что Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею отправки миротворцев в Украину в случае прекращения огня. Однако Германия и ряд других государств выступают против.
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