Министр обороны Резников назвал конкретное время, когда закончится война России против Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что считает, что к лету 2024 года закончится война и наше государство сможет присоединиться к НАТО.

Об этом пишет CNN.

Алексей Резников отметил, что саммит в Вашингтоне в июле будущего года будет посвящен 75-летию Альянса.

"Кто знает, возможно, это будет очень важный день для Украины. Это только мой прогноз", – сказал Резников в интервью CNN.

Журналисты отметили, что пока война Украина не может вступить в Альянс. Когда его спросили, считает ли он, что война закончится к следующему лету, он быстро ответил: "Да. Мы выиграем эту войну".

Резников подчеркнул, что Украина введет все реформы, необходимые для членства в НАТО. Он также добавил, что Североатлантический союз должен быть заинтересован в нашем государстве.

"После победы после этого это будет в интересах НАТО, потому что мы стали настоящим восточным щитом НАТО или восточным щитом Европы. Украина получила реальный боевой опыт — как сдерживать россиян, как побеждать их, как бить их, используя стандартное вооружение НАТО", — сказал он.

Напомним, на Таврическом направлении враг потерял 30 единиц техники и 7 складов боеприпасов.

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