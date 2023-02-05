Министр обороны Резников прокомментировал слухи о своей отставке: "Никто не вечен в кресле"

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал слухи о своей отставке. Он отметил, что такое решение принимается президентом Украины.

Об этом пишет "Укринформ".

"Ни один чиновник не вечен в кресле. Ни один. Решение, быть мне министром обороны или не быть принимает один человек - Верховный главнокомандующий и президент Украины Владимир Зеленский, согласно Конституции. Он дает представление на назначение, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению президента Украины, я буду принимать те или иные решения, а дальше буду делать то, что мне предложит глава государства", - сказал Резников.

Алексей Резников подчеркнул, что если его уволят, он поддержит преемника, при необходимости предоставит ему советы и консультации.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Алексея Резникова могут уволить с должности министра обороны Украины, а на его место назначить Кирилла Буданова, который возглавляет Главное управление разведки.

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