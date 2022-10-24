Министр обороны Румынии подал в отставку после заявления о переговорах Украины и России

Министр обороны Румынии подал в отставку на фоне критики его пророссийских заявлений по Украине.

Министр обороны Румынии Василий Дынку подал в отставку после того, как заявил, что переговоры с Россией могут быть единственным шансом на мир в Украине и Украина должна уступить свои территории.

Об этом сообщает Romania-Insider.

8 октября Василий Дынку заявил, что переговоры с Россией являются единственным шансом заключить мир с Украиной.

"Война будет продолжаться, единственным шансом на мир могут быть переговоры с Россией. Конечно, это сложные переговоры. Страны мира, НАТО, США должны договориться для Украины относительно гарантий безопасности и мира с Россией. В одиночку Украина не сможет вести переговоры с Россией, потому что политический класс в Украине на данный момент не может себе позволить потерю территорий, в конце концов несправедливую потерю территорий. Это было бы слишком большим поражением для политики", – сказал Динку в эфире Prima TV.

При этом он выразил мнение, что у России есть ресурсы для продолжения войны.

Заявления министра вызвали критику со стороны президента Румынии Клауса Иоганниса. По его мнению, только правительство в Киеве может решать с кем вести переговоры.

В своем заявлении об отставке в понедельник, 24 октября, Динку объяснил "невозможность" работать с главой государства.

"Я считаю необходимым уйти с этой должности, чтобы никоим образом не наносить вред процессам принятия решений и программам, требующим плавности вдоль всей цепи командования, и не блокировать ряд проектов, абсолютно необходимых для оптимального функционирования министерства, национальной обороны и румынской армии", – сказал министр обороны.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на предложение министра обороны Румынии по переговорам с Россией, подчеркнув, что Украина сейчас готова разговаривать только о том, как вступить в НАТО.

Мирные переговоры России со странами Запада

Министр обороны Румынии Василий Дынка заявил, что переговоры с Россией являются единственным способом закончить российско-украинскую войну и достичь мира. Он уверен, что НАТО, США и другие страны мира должны дать Украине гарантии безопасности и договориться с РФ о прекращении войны.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что власти Турции планируют организовать переговоры между США, Германией, Францией и Великобританией с Россией по окончании войны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал западных партнеров к активным действиям и отказаться от фантазий.

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