Министр обороны сделал заявление о получении истребителей F-16

По его словам, работа в этом направлении продолжается.

Украина уже в краткосрочной перспективе получит западные многоцелевые истребители F-16.

Об этом сообщил в эфире телемарафона министр обороны Рустем Умеров.

По словам Умерова, Украина готовится к получению самолетов F-16, работая над подготовкой как инфраструктуры, так и технического оборудования. Вместе с тем, готовятся пилоты и техническая команда.

"Краткосрочно мы получим самолеты F-16. Среднесрочно, на перспективу, для будущего, мы также делали заказы на будущее для Сил обороны будущего, но это 2027-2030 год. Работа идет, скоро мы их будем получать", — подчеркнул министр.

Глава Минобороны заметил: "Мы обсуждаем не только F-16, перечень огромен. Как я и говорил, никаких лимитов на передачу технологий нет".

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал важное заявление о появлении F-16 в Украине. По его словам, сейчас продолжается работа Центра по подготовке наших пилотов и техников для использования истребителей.

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