Министр обороны США рассказал, что войдет в новый пакет помощи Украине на сумму 675 млн долларов

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин рассказал подробности новой помощи Украине на сумму 675 миллионов долларов.

Об этом он заявил 8 сентября в начале проходящего в Германии заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-5").

Так, Остин отметил, что со времени предыдущей встречи в формате "Рамштайн", состоявшейся 20 июля, США в целом обязались выделить 6,3 миллиарда долларов на безопасность для Украины.

"Вчера президент (ред. - Джо Байден) одобрил новейший транш американской помощи безопасности для Украины на сумму до 675 миллионов долларов", — подчеркнул он.

Министр обороны США также сообщил, что новый пакет помощи предусматривает передачу Украине большего количества снарядов GMLRS для HIMARS, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

Также в новый пакет войдут:

гаубицы со 105-мм калибром;

артиллерийские снаряды;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;

автомобили Humvee;

бронированные машины скорой помощи;

противотанковые системы;

стрелковое оружие и другая помощь.

Следует отметить, что администрация президента США Джо Байдена решила уже в двадцатый раз изъять оружие и оборудование из запасов Министерства обороны США для передачи их Украине.

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