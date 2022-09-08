Министр обороны США рассказал, что войдет в новый пакет помощи Украине на сумму 675 млн долларов

Необходимо развертывать планы поддержки Украины по мере развития боевых действий.
Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин рассказал подробности новой помощи Украине на сумму 675 миллионов долларов.
Об этом он заявил 8 сентября в начале проходящего в Германии заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-5").
Так, Остин отметил, что со времени предыдущей встречи в формате "Рамштайн", состоявшейся 20 июля, США в целом обязались выделить 6,3 миллиарда долларов на безопасность для Украины.
"Вчера президент (ред. - Джо Байден) одобрил новейший транш американской помощи безопасности для Украины на сумму до 675 миллионов долларов", — подчеркнул он.
Министр обороны США также сообщил, что новый пакет помощи предусматривает передачу Украине большего количества снарядов GMLRS для HIMARS, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.
Также в новый пакет войдут:
- гаубицы со 105-мм калибром;
- артиллерийские снаряды;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;
- автомобили Humvee;
- бронированные машины скорой помощи;
- противотанковые системы;
- стрелковое оружие и другая помощь.
Следует отметить, что администрация президента США Джо Байдена решила уже в двадцатый раз изъять оружие и оборудование из запасов Министерства обороны США для передачи их Украине.
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