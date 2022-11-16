Министр обороны США сделал важное заявление о ракетной атаке на Украину и о падении ракет в Польше

Системы NASAMS, которые Украина получила от партнеров из США, помогли отразить массированную ракетную атаку со стороны России.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

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По его словам, предоставленные Украине системы NASAMS на 100% помогли отразить ракетную атаку 15 ноября. Кроме того, он считает, что работа украинских сил ПВО сбила ракету, которая затем упала на территории Польши и вызвала взрыв.

Однако точные источники трагедии пока не установлены. США и Варшава продолжают работать по сбору информации по этой трагедии.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на официального представителя США сообщил, что взрыв в Польше произошел, когда ПВО пыталось перехватить российскую ракету во время массированной атаки на Украину.

"Пока нет ясности, вызвала ли взрыв в Польше именно украинская ПВО, но эта информация стала основой для текущей оценки удара в США", – говорится в сообщении.

Что известно о ракетной атаке на Украину

Вечером 15 ноября стало известно, что на территории Польши в приграничной деревне упали две ракеты. В результате погибли два человека. После чего премьер Польши Моравецкий собрал экстренное заседание Комитета Совета министров по национальной безопасности и обороне.

Уже впоследствии президент США Байден заявил, что ракеты были выпущены не из России. Однако призвал дождаться завершения расследования инцидента.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет 16 ноября встречу Североатлантического совета по взрывам в Польше.

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