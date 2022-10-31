Министр обороны Турции поговорил с Шойгу о "зерновом коридоре": подробности

Министр обороны Турции Хулуси Акар пообщался с главой Минобороны государства-оккупанта Сергеем Шойгу. Турция настаивает на продолжении действия "зернового коридора".

Об этом говорится в заявлении Минобороны Турции.

Хулуси Акар объяснил Шойгу, что зерновое соглашение имеет важное значение, поскольку это гарантирует поставки продовольствия тем странам, которые в этом нуждаются, а также доказывает, что конфликты можно разрешить дипломатическим путем.

В Минобороны Турции подчеркнули, что ожидают от России пересмотра позиций, поскольку "снабжение продовольствием является человеческой деятельностью и должно быть отделено от конфликтных ситуаций".

Зерновой коридор и выход России из договоренностей

В России после инцидента со взрывами на их боевых кораблях в Крыму заявили о выходе из зерновой сделки. Поэтому 30 октября из украинских портов не вышли зерновозы.

Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 30 октября, высмеял захватчиков и подчеркнул, что "теперь у Украины есть пшеница-убийца, которая топит российские адмиралы".

Украина, ООН и Турция продолжили работу зернового коридора. Из украинских портов продолжает поступать продовольствие для мира.

31 октября российские террористы заявили, что ВСУ якобы используют "зерновой коридор" для ведения боевых действий против оккупантов, а потому агрессор выходит из зерновых договоренностей.

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