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Министр обороны Турции поговорил с Шойгу о "зерновом коридоре": подробности

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Министр обороны Турции поговорил с Шойгу о "зерновом коридоре": подробности

Фото: Министерство обороны Турции

Турция призвала Россию разблокировать "зерновой коридор".

Министр обороны Турции Хулуси Акар пообщался с главой Минобороны государства-оккупанта Сергеем Шойгу. Турция настаивает на продолжении действия "зернового коридора".

Об этом говорится в заявлении Минобороны Турции.

Хулуси Акар объяснил Шойгу, что зерновое соглашение имеет важное значение, поскольку это гарантирует поставки продовольствия тем странам, которые в этом нуждаются, а также доказывает, что конфликты можно разрешить дипломатическим путем.

В Минобороны Турции подчеркнули, что ожидают от России пересмотра позиций, поскольку "снабжение продовольствием является человеческой деятельностью и должно быть отделено от конфликтных ситуаций".

Зерновой коридор и выход России из договоренностей

В России после инцидента со взрывами на их боевых кораблях в Крыму заявили о выходе из зерновой сделки. Поэтому 30 октября из украинских портов не вышли зерновозы.

Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 30 октября, высмеял захватчиков и подчеркнул, что "теперь у Украины есть пшеница-убийца, которая топит российские адмиралы".

Украина, ООН и Турция продолжили работу зернового коридора. Из украинских портов продолжает поступать продовольствие для мира.

31 октября российские террористы заявили, что ВСУ якобы используют "зерновой коридор" для ведения боевых действий против оккупантов, а потому агрессор выходит из зерновых договоренностей.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3801
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