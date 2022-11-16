Министр обороны Украины назвал главную тему обсуждений на заседании "Рамштайн-7"

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что основной темой на заседании "Рамштайн -7" является создание интегрированной и эшелонированной системы ПВО в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Защита украинского неба — наш приоритет №1 и тема №1 на "Рамштайн-7". Вместе с нашими партнерами мы работаем над созданием интегрированной и эшелонированной системы ПВО. Мы готовимся к зиме на поле боя. Спасибо министру обороны США Ллойду Остину за руководство международной коалицией против зла", – написал министр.

Заседание в формате "Рамштайн"

Глава Пентагона Ллойд Остин 16 ноября открыл седьмое заседание в формате "Рамштайн" и заявил о готовности всех 50 стран-участниц Контактной группы продолжать усилия в поддержку Украины.

В последний раз эта контактная группа собиралась 12 октября. Тогда обсуждали передачу Украине артиллерии и систем ПВО. Это заседание руководитель Офиса президента Андрей Ермак называл историческим, ведь современные системы противовоздушной обороны помогают ВСУ более эффективно противостоять массированным ракетным ударам со стороны российского террористического режима.

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