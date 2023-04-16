Министр обороны Украины рассказал, что планирует уйти в отставку: он назвал условие и время

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что после победы он намерен уйти в отставку.

Об этом он сказал в интервью изданию La Razon.

Министр обороны подчеркнул, что после победы Украины в войне против России он намерен покинуть свой пост. Он добавил, что об этом мечтает его жена.

"Ах, это моя мечта! И еще больше мечта моей жены. Она плакала, когда меня назначили министром, это говорит обо всем. Мы ждем дня победы, потому что это позволит мне подписать заявление об отставке и вернуться в частный сектор. Этот этап моей жизни был очень, очень тяжелой", — заявил он.

Напомним, Резников оценил вероятность применения Россией ядерного оружия в войне.

Также Резников считает, что Запад не предоставляет Украине все необходимое вооружение из-за давно потерявшей актуальность "догмы" — не провоцировать Россию.

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