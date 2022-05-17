Министр обороны Украины заявил, что война с Россией переходит в затяжную фазу

Министр обороны Украины заявил, что война с Россией переходит в затяжную фазу

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Российская Федерация осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции в Украине.

Вооруженные силы Украины настроены не дать россиянам затянуть войну - победить оккупантов и освободить наши территории в кратчайшие сроки.

Для этого, подчеркнул Министр обороны, Украине нужна помощь западных партнеров, в частности, максимально быстрое предоставление тяжелого вооружения в необходимых количествах.

Об этом Резников сказал, выступая в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны с участием генерального секретаря НАТО.

"Несмотря на огромные потери, россияне до сих пор значительно превосходят нас в тяжелом оружии. Прежде всего - в авиации, а также в бронетехнике, РСЗО, артиллерии. По данным украинской разведки, общая объединенная группировка войск, применяемая против Украины (с учетом резервов) насчитывает около 167 тысяч личного состава.

По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как в Херсонской области, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне.

Война рушит украинскую экономику. С каждым днем увеличивается потребность в ресурсах для восстановления. Затягивание войны влечет за собой риск глобального продовольственного кризиса, а также очередного миграционного кризиса.

Учитывая это, мы хотим победить врага и освободить наши территории в кратчайшие сроки. Не дать России затянуть конфликт. Поэтому мы очень заинтересованы в получении международной помощи, покупать оружие максимально быстро и в нужных количествах. Нам нужны танки, бронемашины, средства поражения на длинных дистанциях (MLRS, тяжелая артиллерия, авиация, ракеты)", - сказал министр.

Резников добавил, что Украина видит необходимость повысить эффективность международной помощи за счет лучшей координации усилий всех партнеров - ЕС, НАТО, США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и других стран.

Напомним, как предположили в британском Минобороны, в ближайшие недели Россия может продолжить полагаться на массированные артиллерийские обстрелы, пытаясь возобновить темп своего продвижения на Донбассе.

"Наш план – сохранить им жизнь, а затем свободу", - Резников об эвакуации из "Азовстали"

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