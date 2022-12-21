Министр обороны Великобритании озвучил потери России и заявил о вероятности увольнения Герасимова

Уоллес отметил, что Путин не хочет быть виновным за провалы на войне.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия на войне против Украины по его данным, потеряла более 100 тысяч оккупантов это — ликвидированные, раненые и дезертиры. Поэтому начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова могут уволить.

Об этом он сказал во время выступления в Палате громад 20 декабря, пишет Sky News.

По мнению Уоллеса, Россия не смогла оккупировать Украину и потеряла на войне много военных. Он подчеркнул, что Кремль устранил всех командующих оперативными направлениями, занимавшими должности 24 февраля. Также он озвучил потери оккупационной армии – 100 тысяч ликвидированных, раненых и дезертиров.

Министр обороны Великобритании добавил, что поскольку Путин не хочет отвечать за провалы на войне, то уволить могут начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

"Россия потеряла значительное количество генералов и командующих. Ходят слухи об увольнении генерала Герасимова, поскольку Путин отказывается от ответственности за продолжающийся в Украине военный провал. Высокий уровень смертности и рост общественного недовольства продолжается", — сказал Бен Воллес.

Также министр обороны Британии отметил зверствах российских оккупантов против украинцев. Он добавил, что россияне насилуют, пытают и жестоко казнят граждан Украины.

Война России против Украины

Российский диктатор Путин 24 февраля объявил о "специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины". Путин обратился в ВСУ с требованием капитулировать, а те, кто будет защищать Украину, мол, "получит такой ответ, какого еще не было".

Однако ВСУ смело защищают Украину от оккупантов. Наши воины провели успешные контрнаступления в северных областях, Херсонском и Харьковском направлениях. По состоянию на утро 20 декабря, по данным Генштаба ВСУ, оккупационная армия потеряла 98800 захватчиков, 281 самолет, 2988 танков. Освобождение Украины от оккупантов продолжается

Россияне же совершают геноцид на оккупированных территориях. После того, как ВСУ освобождают города и села, там находят массовые захоронения. Оккупанты убивают, пытают и казнят граждан Украины.

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