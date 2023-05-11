Министр обороны Великобритании подтвердил передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow

Великобритания таки посылает в Украину ракеты большой дальности Storm Shadows. Лондон передал эти ракеты ВСУ перед ожидаемым контрнаступлением.

Это подтвердил министр обороны Бен Уоллес, пишет Sky News.

"Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания безвозмездно передает Украине ракеты Storm Shadow. Storm Shadow – это ракеты большой дальности, предназначенные только для высокоточных ударов", – сказал он.

По его словам, Storm Shadow, в частности, дополнят ракеты HIMARS и Harpoon, а также собственную крылатую ракету Украины "Нептун" и другие переданные ВСУ средства большей дальности.

"Украина имеет право защищаться. Использование Storm Shadow позволит Украине оттеснить находящиеся на суверенной территории Украины российские силы", — добавил Воллес.

Украина давно призывает мир к предоставлению такого оружия. Storm Shadow – это крылатая ракета воздушного запуска большой дальности, разработанная British Aerospace и французской компанией. Она еесет боеголовку массой 450 кг на дальность до 350 миль (560 км).

Напомним, 11 мая издание CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников сообщило, что Украина получила от Британии несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением. Ранее британский премьер-министр Риши Сунак дал понять, что Британия рассматривает возможность предоставления оружия дальнего радиуса действия.

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