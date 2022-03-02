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Министр обороны заверил, что и через столетие украинцы будут помнить своих павших героев в этой войне

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Каждый город, на который совершила нападение страна-агрессор, после победы почтит память погибших.

Министр обороны Алексей Резников заверил, что Украина веками будет помнит тех героев Украины, которые погибали в боях с врагом.

Об этом он написал в своем обращении.

"Склоняю голову за теми, кто отдал свою жизнь. После победы мы почтим их память так, чтобы и через столетие украинцы уважали героев Гостомеля, Херсона, Чернигова, Сум, Счастья, Волновахи, Харькова, Мариуполя, Ахтырки и других городов, как мы чтим наших героических предков, начиная от летописных князей", — отметил он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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