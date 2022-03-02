Министр обороны заверил, что и через столетие украинцы будут помнить своих павших героев в этой войне

Министр обороны заверил, что и через столетие украинцы будут помнить своих павших героев в этой войне

Каждый город, на который совершила нападение страна-агрессор, после победы почтит память погибших.

Министр обороны Алексей Резников заверил, что Украина веками будет помнит тех героев Украины, которые погибали в боях с врагом.

Об этом он написал в своем обращении.

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"Склоняю голову за теми, кто отдал свою жизнь. После победы мы почтим их память так, чтобы и через столетие украинцы уважали героев Гостомеля, Херсона, Чернигова, Сум, Счастья, Волновахи, Харькова, Мариуполя, Ахтырки и других городов, как мы чтим наших героических предков, начиная от летописных князей", — отметил он.