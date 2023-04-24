Встреча состоится 25 апреля как продолжение предварительной встречи в этом формате 28 декабря 2022 года.

Министры обороны Ирана Сирии и Турции едут с визитом в Москву, чтобы провести совместную встречу с руководителями разведок России.

Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает агентство Anadolu.

По его словам, встреча состоится 25 апреля как продолжение предварительной встречи в этом формате 28 декабря 2022 года.

"Наша цель – решать проблемы путем переговоров и как можно скорее вернуть в регион мир и покой", – заявил Акар.

Он отметил, что Турция настроена на продолжение борьбы с терроризмом. Главной темой встречи, похоже, станет ситуация в Сирии, где задействованы интересы всех четырех сторон.

Накануне министр обороны Китая Ли Шанфу посетил Москву, где встретился с главой Кремля Владимиром Путиным.

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