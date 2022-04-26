Министры обороны США и других государств будут ежемесячно собираться для того, чтобы помогать Украине

Министр обороны США Ллойд Остин после встречи на авиабазе "Рамштайн" в Германии рассказал, что такие встречи будут проходить ежемесячно.
Это необходимо для того, чтобы лучше координировать усилия по поставке в Украине необходимого вооружения.
Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с союзниками.
Остин призвал стран-партнеров не медлить с предоставлением оружия Украине, поскольку ближайшие недели войны будут ключевыми в противостоянии с российскими оккупантами.
"Я знаю, что мы все полны решимости сделать еще больше, чтобы усилить координацию наших усилий. Я с радостью объявляю, что сегодняшняя встреча превратится в ежемесячные встречи контактной группы по самообороне Украины. Контактная группа позволит странам активизировать усилия, координировать нашу помощь и сосредоточиться на победе в нынешней борьбе и преодолении будущих трудностей", — сказал Ллойд Остин.
Он добавил, что следующие встречи будут личными или будут проходить в онлайн-формате.
Напомним, министры обороны 40 стран мира собрались на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить поддержку Украины в войне с РФ.
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