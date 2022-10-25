Министры обороны Украины и США провели телефонные переговоры: о чем говорили

Алексей Резников поблагодарил Ллойда Остина III за четкую позицию США относительно нереагирования на провокации и нулевой терпимости к шантажу.
Министры обороны Украины и США провели телефонные переговоры.
Об этом сообщил глава украинского оборонного ведомства.
"Провел продуктивный разговор с моим другом Ллойдом Остином III Ценю четкую позицию США по нереагированию на провокации и нулевой терпимости к шантажу", — отметил министр обороны Украины.
Алексей Резников рассказал, что они также обсудили следующий пакет помощи США в области безопасности для Украины.
"Подробности позже", — добавил он.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщался с министрами обороны США и Великобритании в отношении российского фейка о "грязной бомбе".
Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО не верят России о том, что Украина якобы изготовила "грязную бомбу", чтобы применить ее на своей же территории. "Союзники по НАТО исключают это обвинение. Россия не должна использовать это как повод для эскалации. Мы остаемся непоколебимыми в своей поддержке Украины", — отметил он.
Читайте также: