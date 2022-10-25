Министры обороны Украины и США провели телефонные переговоры: о чем говорили

Алексей Резников поблагодарил Ллойда Остина III за четкую позицию США относительно нереагирования на провокации и нулевой терпимости к шантажу.

Министры обороны Украины и США провели телефонные переговоры.

Об этом сообщил глава украинского оборонного ведомства.

"Провел продуктивный разговор с моим другом Ллойдом Остином III Ценю четкую позицию США по нереагированию на провокации и нулевой терпимости к шантажу", — отметил министр обороны Украины.

Алексей Резников рассказал, что они также обсудили следующий пакет помощи США в области безопасности для Украины.

"Подробности позже", — добавил он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщался с министрами обороны США и Великобритании в отношении российского фейка о "грязной бомбе".

Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО не верят России о том, что Украина якобы изготовила "грязную бомбу", чтобы применить ее на своей же территории. " Союзники по НАТО исключают это обвинение. Россия не должна использовать это как повод для эскалации. Мы остаемся непоколебимыми в своей поддержке Украины", — отметил он.

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