Минкультуры объявляет сбор информации о разрушениях объектов культурного наследия

Граждан просят отправлять фото и видеоподтверждения.

Министерство культуры и информационной политики объявляет сбор информации о повреждениях и разрушениях объектов культурного наследия, совершенных российскими оккупационными войсками на территории Украины.

Доступные для открытого использования данные будут публиковаться на портале. Материалы могут быть переданы Международному уголовному суду в Гааге для проведения следственных действий.

"Призываем свидетелей разрушения культурного наследия из всех регионов Украины прислать фото или видео доказательства в Министерство культуры и информационной политики через ресурс: https://culturecrimes.mkip.gov.ua ", — говорится в сообщении.

Напомним, в Житомирской области оккупанты уничтожили церковь 1862 года, а в Харьковской области обстреляли дом молитвы.

Ранее сообщалось, что на Львовщине музейные экспонаты и памятники культуры обезопасили от бомбардировок.