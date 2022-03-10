Минкультуры объявляет сбор информации о разрушениях объектов культурного наследия

Граждан просят отправлять фото и видеоподтверждения.
Министерство культуры и информационной политики объявляет сбор информации о повреждениях и разрушениях объектов культурного наследия, совершенных российскими оккупационными войсками на территории Украины.
Доступные для открытого использования данные будут публиковаться на портале. Материалы могут быть переданы Международному уголовному суду в Гааге для проведения следственных действий.
"Призываем свидетелей разрушения культурного наследия из всех регионов Украины прислать фото или видео доказательства в Министерство культуры и информационной политики через ресурс: https://culturecrimes.mkip.gov.ua ", — говорится в сообщении.
Напомним, в Житомирской области оккупанты уничтожили церковь 1862 года, а в Харьковской области обстреляли дом молитвы.
Ранее сообщалось, что на Львовщине музейные экспонаты и памятники культуры обезопасили от бомбардировок.