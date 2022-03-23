Минкультуры создало сайт, где украинцы могут поделиться своими переживаниями о войне

Минкультуры создало сайт, где украинцы могут поделиться своими переживаниями о войне

На этой платформе каждый может поведать свою историю.

Министерство культуры и информационной политики Украины запустили сайт под названием #Моя Война.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, на этой платформе каждый желающий может поделиться своей историей, своей болью и переживаниями о войне.

"Каждому из нас есть что рассказать об этой войне... Она коснулась каждого, обожгла душу, сломала жизнь, разделила ее на "до" и "после", — говорится в сообщении.

Также, для удобства пользователей создатели сайта специально записали видеоинструкцию, как пользоваться платформой.

Читайте также: