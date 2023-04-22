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Минные поля и траншеи: Наев рассказал об обороне на границе с Беларусью и РФ (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Минные поля и траншеи: Наев рассказал об обороне на границе с Беларусью и РФ (фото)

Сергей Наев рассказал об обороне на границе с Белоруссией и РФ / Фото: Associated Press

Продолжается наращивание системы инженерных ограждений в областях, граничащих с Беларусью и Россией.

Обстановка в Северной операционной зоне – стабильная и контролируемая. Украинские военные используют ее для дальнейшего укрепления оборонных рубежей и позиций на границе с Беларусью и Россией.

Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Сергей Наев подчеркнул, что обстановка позволяет украинским военным не только оттачивать боевое мастерство на полигонах, но постоянно укреплять оборону.

Оборона границ на севере Украины. Фото/Telegram: Сергей Наев / ©
Оборона границ на севере Украины. Фото/Telegram: Сергей Наев
Фото: Сергій Наєв / ©
Фото: Сергій Наєв
Фото: Сергій Наєв / ©
Фото: Сергій Наєв

"Только за прошедшую неделю установлено несколько десятков противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 6,5 тыс. мин. Вдоль государственной границы вырыто около 3 тыс. метров траншей и 4,5 тыс. метров противотанковых рвов. Оборудовано несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники", – рассказал генерал-лейтенант Сергей Наев.

Напомним, в ВСУ показали жесткие тренировки защитников на севере (фото, видео).

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Дата публикации
Просмотры
252
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