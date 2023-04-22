Минные поля и траншеи: Наев рассказал об обороне на границе с Беларусью и РФ (фото)

Продолжается наращивание системы инженерных ограждений в областях, граничащих с Беларусью и Россией.
Обстановка в Северной операционной зоне – стабильная и контролируемая. Украинские военные используют ее для дальнейшего укрепления оборонных рубежей и позиций на границе с Беларусью и Россией.
Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Сергей Наев подчеркнул, что обстановка позволяет украинским военным не только оттачивать боевое мастерство на полигонах, но постоянно укреплять оборону.
"Только за прошедшую неделю установлено несколько десятков противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 6,5 тыс. мин. Вдоль государственной границы вырыто около 3 тыс. метров траншей и 4,5 тыс. метров противотанковых рвов. Оборудовано несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники", – рассказал генерал-лейтенант Сергей Наев.
Напомним, в ВСУ показали жесткие тренировки защитников на севере (фото, видео).
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