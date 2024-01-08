Минобороны Беларуси строит новый военный городок в 40 км от границы с Украиной: что известно (фото)

Беларусь строит новый военный городок в 40 километрах от границы с Украиной, где, вероятно, разместят гарнизон, задачей которого станет прикрытие государственной границы.

Об этом пишет белорусская служба Радио Свобода.

Как сообщает издание, строительство военного объекта началось в 2023 году и должно завершиться до 2027 года. Первая очередь строительства должна быть сдана уже в марте 2024 года.

Издание отмечает, что строительство может быть связано с заявлениями самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в мае 2022 года, который тогда объявил о создании в вооруженных силах "Южного оперативного командования"

Строительство проходит на территории нескольких бывших детских лагерей.

Паспорт объекта

Бывший белорусский офицер, ныне воюющий в полку Калиновского (соединение в составе ВСУ – ред.) в комментарии изданию отметил, что новый военный городок может стать передовой базой на случай возможного нападения на Украину с севера – для захвата Чернигова.

Также военный эксперт Олег Жданов отметил, что вероятно, в новом военном городке разместят гарнизон, задачей которого станет прикрытие государственной границы.

Напомним, ВСУ возводят линию обороны на границе с Беларусью и РФ.

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