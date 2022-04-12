Минобороны Британии опровергло слова Путина, что "операция в Украине идет по плану"

Минобороны Британии опровергло слова Путина, что "операция в Украине идет по плану"

Российский план проваливается, говорят в ведомстве.

Министерство обороны Великобритании опровергло слова президента России Владимира Путина, что якобы "операция в Украине идет по плану".

"В Кремле говорят, что война в Украине идет по плану. Но это не так. Российский план проваливается", – утверждают в Минобороны Британии.

В частности, в британском ведомстве отметили, что во время войны в Украине:

шесть русских генералов были уничтожены;

российские солдаты не подчиняются командованию;

более 2 тысяч единиц российской техники были повреждены, уничтожены, брошены или захвачены;

подразделения РФ были вынуждены вернуться в Россию и Белоруссию;

россияне сбили свой самолет.

Напомним, Путин сделал заявление, что "военная операция в Украине", как ее принято называть в стране-агрессорке, идет по плану. Он называет происходящее на нашей земле "трагедией", но сразу уточняет, что "по-другому Россия поступить не могла".

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