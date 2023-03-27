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В Минобороны Британии показали, как украинские военные осваивают Challenger 2

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
312
Время на прочтение
1 мин
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В Минобороны Британии показали, как украинские военные осваивают Challenger 2

Фото: Украинская правда

Военные Вооруженных сил Украины проходят обучение в Великобритании по овладению танками Challenger 2.

В Министерстве обороны Великобритании показали обучение украинских танкистов на танках Challenger 2, которые передают Украине.

Видео Министерство Британии обнародовало в Twitter.

В минифильме показано, как танкисты в сопровождении переводчиков учатся передвигаться по разным типам покрытия, в частности, асфальтированным дорогам, грунтам, усложненному рельефу и т.д.

Кроме того, украинские воины также знакомятся со снарядами для вооружения танка, отрабатывают процессы на специальных симуляторах. Лица у большинства украинских военных размыты из соображений безопасности.

Напомним, военные Вооруженных сил Украины проходят обучение в Великобритании по овладению танками Challenger 2.

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Дата публикации
Просмотры
312
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