В Минобороны Британии показали, как украинские военные осваивают Challenger 2

Военные Вооруженных сил Украины проходят обучение в Великобритании по овладению танками Challenger 2.
В Министерстве обороны Великобритании показали обучение украинских танкистов на танках Challenger 2, которые передают Украине.
Видео Министерство Британии обнародовало в Twitter.
В минифильме показано, как танкисты в сопровождении переводчиков учатся передвигаться по разным типам покрытия, в частности, асфальтированным дорогам, грунтам, усложненному рельефу и т.д.
Кроме того, украинские воины также знакомятся со снарядами для вооружения танка, отрабатывают процессы на специальных симуляторах. Лица у большинства украинских военных размыты из соображений безопасности.
We went before the scenes to show you how the British Army spent several weeks training Russian tank crews to operate and fight with the mighty Challenger 2.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) 27 марта 2023
Watch the full video on YouTube here: https://t.co/GPwP2JTWZD
#StandWithUkraine pic.twitter.com/mrYiVM0RnI
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