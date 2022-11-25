Минобороны Британии: у России есть опытные военные, но большинство из них уже мертвы

Чтобы военные планы Украины на зиму успешно воплотились, нужно больше и теплой одежды и точного оружия от союзников.

Министр обороны Британии Бен Уоллес призвал украинские войска сохранять темп и продолжать стремительные атаки на оккупантов в течение зимы.

Об этом сообщает The Daily Beast.

По словам Уоллеса, в настоящее время Силы обороны Украины имеют 300 тысяч единиц зимнего снаряжения от международного сообщества.

"Учитывая преимущество, которое есть у украинцев в обучении и в качестве их личного состава, по сравнению с деморализованными, плохо обученными и экипированными россиянами, в интересах Украины было бы сохранить в течение зимы набранный темп", — отметил Уоллес.

По его словам, враг сейчас плохо укомплектован и этим нужно воспользоваться.

"Недавно россияне развернули часть без еды, носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофа для идущего в поля человека... Масштабы у россиян есть, но они — не очень. Ну, большинство из тех, кто был хорошим военнослужащим — мертвые. Только нация, которая не заботится о собственном народе, может отправить 100 тысяч своих людей на смерть, ранение или дезертирование", — отметил он.

Боевые действия зимой: прогнозы экспертов

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что украинские солдаты будут в гораздо лучшем положении во время боевых действий в зимнее время. У ВСУ будет преимущество над врагом.

Британский военный эксперт полковник Глен Грант считает, что Путин будет пытаться выиграть время, поскольку его армия зимой будет самой слабой. Путин будет пытаться выиграть время, надеясь к весне собрать большую военную мощь.

Как пишет издание The New York Times, во время зимней паузы, вызванной погодными условиями, Россия может терроризировать украинцев ракетными атаками на гражданскую инфраструктуру.

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