Минобороны: детективы НАБУ подтвердили факты существования коррупционной схемы

В рамках расследования уголовного производства по закупке Министерством обороны Украины услуги по организации питания детективы Национального бюро подтвердили факты существования коррупционной схемы, позволяющей значительно завышать цены на определенные категории продуктов.

Об этом сообщает НАБУ.

Таким образом, недобропорядочные поставщики получают сверхприбыли и фактически наживаются на армии во время полномасштабной агрессии РФ.

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Применение существующей системы закупок позволяет поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов: яйца продают втридорога, а лосось или голубику, которые не увидишь в рационе военных, — по ценам, в разы ниже рыночных.

Для подтверждения фактов злоупотреблений детективы изымают и прорабатывают огромный массив первичных документов складского учета воинских частей, получателей услуги, что необходимо для установления объемов поставок всех наименований продуктов по каталогу.

Сейчас назначен ряд экспертиз, идет сбор дополнительных материалов.

Что известно о скандале с закупкой продовольствия для военных

21 января СМИ узнали, что должностные лица Министерства обороны Украины закупают пищевые продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. В ходе расследования журналисты ссылаются на соглашение Министерства обороны о закупке продовольствия.

Нынешний контракт в размере 13 млрд грн Минобороны заключило с ООО "Актив компани". Эта фирма имеет уставный капитал в тысячу гривен. В 2021 году налоговая служба аннулировала у этой фирмы свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и непредставления деклараций.

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