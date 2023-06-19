Минобороны Германии сообщило об украинских диверсантах, действующих в тылу войск РФ — западные СМИ

Министерство обороны Германии предоставило информацию о ходе боевых действий во время широкомасштабной войны России против Украины. По данным министерства, украинские бойцы пытаются ослабить армию РФ, совершая диверсии далеко за линией фронта.

Об этом говорится в отчете немецкого оборонного ведомства в распоряжении Bild, сообщает "Европейская правда".

Согласно отчету, проукраинские диверсионные группы нарушили основное железнодорожное сообщение на временно оккупированной РФ территории Запорожской области.

Более того, под атакой диверсантов оказалась железная дорога во временно захваченном Крыму.

Как отмечают в Минобороны Германии, это доказывает, что украинские военные успешно действуют на подконтрольных РФ территориях Украины.

Также Министерство обороны Германии проанализировало подрыв аммиакопровода в Харьковской области в начале июня 2023-го.

"Нельзя исключать причастность Украины к разрушению аммиакопровода", — говорится в отчете.

В документе также анализируются последние контрнаступательные операции ВСУ.

В частности, как пишут в немецком Минобороны, российские оккупационные войска обороняют фронт "с подготовленных позиций всеми имеющимися силами". При этом российская армия все больше полагается на "воздушные, ракетные и беспилотные атаки", чтобы нанести урон украинским силам.

В районе города Бахмут российские войска находятся под давлением, отмечают в немецком ведомстве.

"Армия РФ, вероятно, больше не контролирует всю территорию города", — говорится в отчете.

Напомним, помощь Германии Украине продолжается, в том числе вооружением для защиты неба. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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