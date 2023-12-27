Минобороны готовит реестр военнообязанных: верифицировано до 88% данных – заместитель министра

В Минобороны анонсировали реестр для военнослужащих – будет похож на "Оберіг".

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, что Минобороны работает над созданием реестра военнослужащих и военнообязанных, который будет функционировать подобно реестру "Оберіг".

Об этом она сказала в интервью DOU.

"Мы видим такую трехпалую структуру, которую хотим цифровизировать. Первое – это реестр военнообязанных "Оберіг". Запланированная работа по нему завершена, мы увеличили реестр на 750 тысяч записей, верифицировали данные до 88%, идет информационный обмен с основными реестрами страны", – отметила Черногоренко.

Также в Минобороны планируют цифровизировать услуги для ветеранов и данные о военнослужащих.

"Я считаю, что реестр военнослужащих должен быть поднят очень быстро. Это будет еще один проект типа "Оберіг". Потому что это базовый бэкенд для абсолютно всех онлайн-услуг, которые могут быть предоставлены военнослужащим", – рассказала она.

По словам заместителя министра обороны, если гражданин становится ветераном, частично увольняется или у него истекает контракт, то в специальном реестре можно будет найти информацию с деталями о его службе, а также предоставить все услуги, на которые он может претендовать.

Напомним, нардеп назвал угрозы нового проекта о мобилизации — "украинцы будут убегать уже не от РФ, а своей страны".

Читайте также: