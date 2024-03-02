Минобороны испытывает "плавательные бронежилеты" для спецподразделений ВСУ – фото

Минобороны приступило к испытанию специальных модульных бронежилетов.
Министерство обороны приступило к испытанию специальных модульных бронежилетов для нужд Военно-морских сил и инженерных войск Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, что особенность такого бронежилета состоит в том, что при контакте с водой специальный модуль реагирует и бронежилет срабатывает как спасательный.
"В Миноборону поступил запрос на разработку такого специального модуля для бронежилетов. Главная задача – уберечь жизнь военнослужащих на воде. Ведь мы понимаем, какой вес на себе носит боец, особенно когда речь идет о спецназовцах", – рассказал заместитель министра обороны Виталий Половенко.
Новый "плавательный" модуль разрабатывает Центральное управление развития сопровождения материального обеспечения ВСУ.
К его созданию привлекли как иностранных, так и отечественных разработчиков. Планируется, что такие модули можно использовать на всех утвержденных моделях бронежилетов ВСУ.
"В настоящее время несколько образцов таких "плавучих бронежилетов" мы передали в части для испытаний. Если этот этап будет успешным, мы приступим к лабораторным испытаниям", — добавил Половенко.
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