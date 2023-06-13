Минобороны: на нескольких направлениях наступаем мы, на нескольких – оккупанты

ВСУ продвигаются на нескольких направлениях, однако погода не способствует контрнаступлению.

По состоянию на вечер 13 июня на фронте наступательные действия украинских сил продолжаются на нескольких направлениях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона.

"Что касается оперативной ситуации по состоянию на данный момент – действительно, на нескольких направлениях у нас продолжаются наступательные действия. Вместе с тем, у нас есть и оборонные действия, потому что враг наступает на нескольких направлениях, поэтому ситуация неоднородная. Там, где мы наступаем – это Бахмутское направление. Восток вообще является эпицентром боевых действий. На Бахмутском направлении происходит продвижение, вместе с тем, там горячие бои", — отметила Маляр.

По ее словам, враг просто так не сдает позиции. В частности, из-за фактора погоды и ряда других факторов, "которые в какой-то момент могут помочь, а в какой-то мешают".

"Погода сейчас некоторые вещи усложняет. Враги увеличили артиллерийские и минометные обстрелы. Они пытаются за счет обстрелов затормозить движение наших сил, организуют оборону позиций, которые они заняли", – говорит заместитель министра обороны.

Южное направление

На Южном направлении, где, по словам Маляр, тоже продолжается наступление, украинские войска сталкиваются с заминированием полей и противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками окупантов. Вражеские подразделения совершают атаки на бронетехнике, массово применяют ПТУРы и дроны-камикадзе.

Лиманское направление, Авдеевка и Марьинка

"Там враг пытается мощно противодействовать. Враг пытается наступать, но ему не удается. Сейчас ситуация динамична и активна и с точки зрения обороны, и с точки зрения наступления", — подытожила Анна Маляр.

Напомним, что в течение прошлой недели Силы оборонным Украины освободили от врага семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровку, Нескучное, Сторожево, Макаровку, Благодатное.

Комбат батальона "Арей" рассказал об освобождении Нескучного в Донецкой области. По его словам, встречный бой за село длился 2 дня.

В свою очередь оккупанты, чтобы помешать успешному продвижению ВСУ, взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы на границе Запорожской и Донецкой областей. Эта река протекает через недавно деоккупированные населенные пункты Благодатное и Нескучное.

Также сегодня стало известно, что РФ атакует и пытается вернуть недавно деоккупированную Макаровку.