Минобороны о контрнаступлении ВСУ: все начнется по плану, несмотря на ракетные атаки РФ

Замминистра обороны заявил, что российские ракетные обстрелы в течение последних недель не повлияли на время начала долгожданного контрнаступления.

Намерения Украины относительно контрнаступления против российских оккупантов идут по плану, несмотря на мощную волну ракетных и беспилотных атак по всей стране в последние недели.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, пишет Reuters.

"Их (оккупантов – ред.) главная цель – остановить наше контрнаступление и нацелиться на центры принятия решений", — сказал Гаврилов.

Он назвал интенсивное использование Россией баллистических ракет в мае "последним стратегическим средством" россиян и отметил, что украинские системы ПВО были "более чем на 90% эффективны" против этих атак.

"Для России стало огромным сюрпризом, что эффективность (их баллистических ракет) была почти нулевой против современных систем противовоздушной обороны, которые мы получили от наших партнеров", — отметил Гаврилов.

Поэтому российские ракетные обстрелы никоим образом не повлияют на начало долгожданного контрнаступления ВСУ.

"Ничто не может остановить наши усилия, наше желание и нашу уверенность в том, что мы победим в этой войне. Украина начнет контрнаступление с намерением освободить наши территории в этом году", — сказал он.

В то же время Гаврилов отказался комментировать недавние атаки беспилотников на территории России, в частности, Подмосковья. Мол, в РФ сегодня "много внутренних событий, связанных с этой войной".

"Есть много людей внутри России, которые поддерживают Украину", – намекнул Гаврилов.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности Вооруженных сил начать контрнаступление. Глава государства отметил, что украинская армия, к сожалению, получила не все вооружение и технику, которую хотела бы иметь для контрнаступления, но ждать больше нет времени, потому что это слишком дорого стоит украинским семьям.

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