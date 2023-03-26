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Минобороны опубликовало видео поединка украинских танкистов с российскими противотанкистами

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Минобороны опубликовало видео поединка украинских танкистов с российскими противотанкистами

Опубликован поединок танкового экипажа 30 ОМБр с враждебными противотанкистами.

Украинские танкисты сошлись в поединке с группой противотанкистов оккупационных войск РФ и наносят урон агрессорам.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Поединок танкового экипажа 30 ОМБр с враждебными противотанкистами. Для последних — без вариантов. Украина победит!" – уверяют военные.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона заявил, что Вооруженные силы Украины смогли стабилизировать ситуацию в районе Бахмута. В то же время продолжают идти тяжелые бои на Лиманско-Купянском направлении.

Кроме того, мы ранее информировали, что в отчете Института изучения войны (ISW) сообщили о том, что наступление российских оккупантов в Украине достигает кульминации. Чтобы предотвратить это, регулярная армия РФ может вмешаться в атакующие действия наемников ППК "Вагнера" на Бахмутском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
2334
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