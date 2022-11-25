Минобороны передало украинским военным зимнюю форму: во что будут одеваться воины ВСУ

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет Укринформ.

За последнюю неделю Минобороны передало на нужды ВСУ 42 тысяч пар зимней обуви, а еще — почти 10 тысяч бронежилетов и около 9 тысяч шлемов.

На учет принято 63 тысяч единиц зимних курток. Также в ВСУ поступило: 32 тысячи зимних шапок, почти 40 тысяч курток костюма утеплителя (флиска — ред.), 190 тысяч комплектов нательного демисезонного и зимнего белья, более 24 тысяч комплектов полевых костюмов.

Что касается средств индивидуальной бронезащиты, то сформирован и содержится стабильный резерв: 200 тысяч бронежилетов и более 100 тысяч шлемов.

«Ситуация с обеспечением подразделений постоянно мониторится. Если приходят сигналы об отсутствии, на них оперативно реагируют», — резюмировала заместитель министра обороны.

Напомним, что в это время мобилизованным оккупантам в "ЛНР" выдают форму убитых и раненых солдат. Мобилизированные получают форму, в карманах которой находят личные вещи предыдущих владельцев, в том числе тяжелораненых или погибших.