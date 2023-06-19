Минобороны подтвердило освобождение Пятихаток и еще 7 населенных пунктов на юге Украины

На юге в течение прошлой недели происходило наступление по нескольким направлениям.

Украинские войска освободили от российских захватчиков село Пятихатки Запорожской области, за которое шли ожесточенные бои.

Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Анны Маляр.

"В ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях за указанный период подразделениями ОСУВ "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов: Новодаровку, Левадное, Сторожево, Макаровку, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки", — написала.

По словам Маляр, в общей сложности подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км, а освобожденная на юге площадь составляет 113 квадратных километров.

Что известно о последних успехах ВСУ

18 июня появилась информация, что ВСУ освободили Пятихатки. Однако официального подтверждения тогда не было.

Захват Пятихаток позволит Силам обороны расширить плацдарм и начать продвижение к Васильевке.

Ранее Генштаб сообщил, что Вооруженные силы во время наступательных действий продвинулись от 200 м до 1,4 км и освободили около 3 км оккупированной территории.

13 июня в Генштабе сообщали, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов: Лобково, Левадное, Одаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное. В частности, в Донецком и Таврическом районах продвижение украинских защитников составило 6,5 км.

Также продолжается наступление на Бахмутском направлении. Украинские войска совершают штурмовые действия, есть успехи в районе Берховского водохранилища, продвижение наших войск здесь составило 250 м.

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