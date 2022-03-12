Минобороны показало, как украинские артиллеристы уничтожают "вторую армию мира" (видео)

Минобороны показало, как украинские артиллеристы уничтожают "вторую армию мира" (видео)

На кадрах зафиксированы залпы военной техники украинских бойцов.

Минобороны опубликовало видеозапись, на которой зафиксирована работа украинских военных из состава ООС, воюющих с российскими оккупантами.

Соответствующая запись появилась 12 марта.

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"Артиллеристы Объединенных сил продолжают превращать "вторую армию мира" в кучу металлолома. Слава Украине! Смерть врагам!" – говорится в сообщении Минобороны.

"Путин, забирай мясо свое домой", – выкрикивает на видео один из артиллеристов и выдает залп пушки.

Напомним, генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал, что у российских войск еще достаточно большой потенциал, а то, что уже удалось уничтожить украинским военным — только одна треть. Сейчас оккупанты проводят скрытую мобилизацию и подтягивают силы в разных направлениях, будут делать перегруппировку, готовят наступление.