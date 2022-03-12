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Минобороны показало, как украинские артиллеристы уничтожают "вторую армию мира" (видео)

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Минобороны показало, как украинские артиллеристы уничтожают "вторую армию мира" (видео)

Скриншот с видео

На кадрах зафиксированы залпы военной техники украинских бойцов.

Минобороны опубликовало видеозапись, на которой зафиксирована работа украинских военных из состава ООС, воюющих с российскими оккупантами.

Соответствующая запись появилась 12 марта.

"Артиллеристы Объединенных сил продолжают превращать "вторую армию мира" в кучу металлолома. Слава Украине! Смерть врагам!" – говорится в сообщении Минобороны.

"Путин, забирай мясо свое домой", – выкрикивает на видео один из артиллеристов и выдает залп пушки.

Напомним, генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал, что у российских войск еще достаточно большой потенциал, а то, что уже удалось уничтожить украинским военным — только одна треть. Сейчас оккупанты проводят скрытую мобилизацию и подтягивают силы в разных направлениях, будут делать перегруппировку, готовят наступление.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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