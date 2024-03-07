Минобороны показало, как возводят фортификации на Сумщине и на Запорожском направлении (фото)

Вооруженные силы Украины продолжают строить оборонительные сооружения.
В Министерстве обороны показали, какие фортификационные постройки строят в Сумской и Запорожской областях.
Об этом сообщило Минобороны и обнародовало соответствующие фотографии.
На оборонных рубежах продолжается строительство фортификационных сооружений. Активная работа продолжается, в частности, в Сумской области ”, — говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, опорные пункты строят, чтобы защитить украинских бойцов на позициях и сделать эвакуацию и перемещение более безопасными. "Бойницы обустраивают бронекапсулами", — подчеркнули в министерстве.
Также продолжается строительство оборонительных фортификаций на Запорожском направлении, в частности это "зубы дракона", бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции, добавили в Минобороны.
Напомним, спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой опроверг информацию, что на Авдеевском направлении якобы нет оборонных укреплений.
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