Минобороны показало, как возводят фортификации на Сумщине и на Запорожском направлении (фото)

В Министерстве обороны показали, какие фортификационные постройки строят в Сумской и Запорожской областях.

Об этом сообщило Минобороны и обнародовало соответствующие фотографии.

На оборонных рубежах продолжается строительство фортификационных сооружений. Активная работа продолжается, в частности, в Сумской области ”, — говорится в сообщении.

Строительство фортификационных сооружений Сумской области. Фото: Минобороны

Строительство фортификационных сооружений Сумской области. Фото: Минобороны

Как отметили в Минобороны, опорные пункты строят, чтобы защитить украинских бойцов на позициях и сделать эвакуацию и перемещение более безопасными. "Бойницы обустраивают бронекапсулами", — подчеркнули в министерстве.

Строительство фортификационных сооружений Сумской области. Фото: Минобороны

Строительство фортификационных сооружений Сумской области. Фото: Минобороны

Строительство фортификационных сооружений Сумской области. Фото: Минобороны

Также продолжается строительство оборонительных фортификаций на Запорожском направлении, в частности это "зубы дракона", бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции, добавили в Минобороны.

"Зубы дракона". Фото: Минобороны

Строительство оборонительных фортификаций в Запорожском направлении. Фото: Минобороны

Строительство оборонительных фортификаций в Запорожском направлении. Фото: Минобороны

Напомним, спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой опроверг информацию, что на Авдеевском направлении якобы нет оборонных укреплений.

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