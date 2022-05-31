Минобороны показало, как ВСУ используют американские дроны Puma: фото

Вооруженные силы Украины в Запорожском направлении начали использовать дроны Puma в борьбе против российских оккупантов.

Этот дрон способен выполнять работу похожую на Bayraktar TB2 – подсвечивать цели лазерным лучом для наведения высокоточного вооружения.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Подразделение аэроразведки одного из соединений на Запорожском направлении успешно применяет оборудование, поступившее для ВС Украины как военная помощь от США", — говорится в сообщении.

Фото: Министерство обороны Украины

Фото: Министерство обороны Украины

Фото: Министерство обороны Украины

Напомним, телеведущий Андрюс Тапинас насобирал необходимые средства на Bayraktar для украинских защитников. Сбор средств журналист начал 25 мая. Андрюс Тапинас заявил, что планирует собрать 5 миллионов евро.

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